Na Ljubljanski borzi dopoldne rast tečajev

Ljubljana, 28. septembra - Razpoloženje na Ljubljanski borzi je v uvodu v nov trgovalni teden optimistično. Indeks SBI TOP je doslej pridobil skoraj dva odstotka, zaslužne za to so vse delnice, ki ga oblikujejo. Vlagatelji so najbolj povpraševali po delnicah Petrola, ki so se podražile za 2,8 odstotka, in Krke, ki so doslej zrasle za 1,9 odstotka.