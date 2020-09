Na Goriškem si želijo ponovne železniške povezave med Goricama

Nova Gorica, 28. septembra - Železniška povezava med Novo Gorico in Gorico je strateškega pomena tako za obe mesti kot tudi turistični razvoj celotnega območja, so prepričani sogovorniki današnjega delovnega posveta o vzpostavitvi manjkajočega železniškega potniškega prometa med mestoma. Do povezave želijo ob pomoči evropskega projekta Crossmoby.