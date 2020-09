V nedeljo okužbe s koronavirusom v 27 občinah po državi

Ljubljana, 28. septembra - Največ novih okužb z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno okuženih 348 občanov oziroma 0,118 odstotka prebivalcev. Po enega ali dva nova primera so odkrili še v 26 občinah po državi. Najvišje deleže aktivno okuženih imajo v občinah Črna na Koroškem (0,945 %), Log - Dragomer (0,547 %) in Pivka (0,502 %).