Do manj zavržene hrane s spremembo nakupovalnih navad potrošnikov

Ljubljana, 28. septembra - V torek bomo obeležili prvi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. V Sloveniji po podatkih za leto 2018 vsak prebivalec po nepotrebnem zavrže okrog 13 kilogramov užitnih živil, ugotavljajo statistiki. Da bi zavržke zmanjšali, bo treba predvsem spremeniti nakupovalne navade potrošnikov, so prepričani Ekologi brez meja in ZPS.