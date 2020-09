Minuli vikend na Ilirskobistriškem prijeli večjo skupino nezakonitih migrantov

Ljubljana, 28. septembra - Minuli konec tedna so policisti na Ilirskobistriškem obravnavali skupno kar 144 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo. Prijeli so tudi dva prevoznika; v Hrpeljah so namreč ustavili avto, iz katerega so pobegnili štirje potniki in voznik. Nekoliko kasneje so prijeli 36-letnega državljana Irana in dva migranta, so zapisali koprski policisti.