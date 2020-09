Policisti v Markovcih našli prostor za gojenje konoplje

Markovci, 28. septembra - Policisti policijske postaje iz Gorišnice so v soboto na podlagi odredbe ptujskega sodišča v okolici Markovcev opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli sedem sadik konoplje, visoke med 165 in 200 centimetri, ter več drugih predmetov, ki so bili uporabljeni za gojenje teh rastlin.