Ob svetovnem dnevu boja proti steklini pozivi k cepljenju

Ljubljana, 28. septembra - Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini. Najučinkovitejši in edini način v boju zoper to bolezen je cepljenje, k čemur poziva tudi letošnja tema - Zaustavimo steklino: sodelujmo, cepimo! Slovenija je leta 2016 dobila status države proste stekline, s preventivnimi ukrepi pa želimo ta status obdržati, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.