Ormoški policisti za pomoč pri prehodu 22 tujcev sumijo Moldavca in Ukrajinca

Ormož, 28. septembra - Ormoški policisti so v nedeljo zvečer v naselju Hum pri nedovoljenem prestopu državne meje iz Hrvaške v Slovenijo prijeli 22 tujcev, ki naj bi jim pri tem pomagala državljana Moldavije in Ukrajine. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je zadeva trenutno še v fazi predkazenskega postopka, saj še vedno poteka zbiranje obvestil in dokazov.