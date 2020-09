Cargo-partner načrtuje širitev skladišča na Brniku

Brnik, 28. septembra - Logistični center skupine Cargo-partner na Brniku je v enem letu od odprtja že skoraj dosegel svoje zmogljivosti, zato v skupini že pripravljajo načrte za njegovo širitev. Kot so sporočili, so letos povečali promet pri skoraj vseh vrstah prevozov, aprila, maja in julija pa so bili rezultati rekordni.