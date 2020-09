Ljubljana, 28. septembra - Izjava za medije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja ob robu današnjih obiskov bo danes ob 12.30 pred Domom upokojencev Domžale na Karantanski cesti 5 v Domžalah (IN NE ob 14.30 pred Domom počitka Mengeš, ko je bilo sprva napovedano), so sporočili z ministrstva.