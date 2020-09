Srbija po novem na zelenem seznamu držav, hrvaške županije ob meji s Slovenijo na oranžnem

Ljubljana, 27. septembra - Vlada je po spremembah režima za preprečitev širjenja covida-19 na mejah danes na novo določila še sezname držav oz. regij glede na epidemiološke tveganje. Srbija je spet na zelenem seznamu, Italija po novem na oranžnem, kamor so se z rdečega premaknile tudi hrvaške obmejne županije, deli Avstrije in Madžarske pa so pristali na rdečem.