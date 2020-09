V Staršah bodo novega župana(njo) dobili v drugem krogu

Starše, 27. septembra - Občani Starš so danes izbirali nadomestnega župana po tistem, ko je na zadnjih volitvah izbrani Bojan Kirbiš, ki je občino vodil od leta 2010, konec junija umrl. Za županski položaj do konca mandata, ki se izteče čez dve leti, se je potegovalo sedem kandidatov, volivce pa čaka še drugi krog. Vanj sta se uvrstila Nataša Petek in Stanislav Greifoner.