Švicarji na referendumu zavrnili omejitve priseljevanja iz EU in potrdili očetovski dopust

Bern, 27. septembra - Švicarji so danes na referendumu prepričljivo, z 61,7 odstotka glasov, zavrnili pobudo desničarske Švicarske ljudske stranke (SVP) za omejitev priseljevanja iz EU. Kot kažejo dokončni izidi današnjega glasovanja, pa so podprli uvedbo dvotedenskega plačanega očetovskega dopusta in nakup novih bojnih letal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.