Roglič: Malo mi je zmanjkalo, da bi bil z Julianom

Roglič je osvojil šesto mesto, s čimer je močno popravil dosedanjo najboljšo uvrstitev na cestnih dirkah na SP. Leta 2018 je bil v Innsbrucku 34. Roglič že ima kolajno s SP, saj je pred tremi leti v Bergnu osvojil srebro v kronometru.

Boljša od Rogliča sta bila doslej v zgodovini slovenskih nastopov na SP le zdajšnji selektor kolesarjev Andrej Hauptman in Zoran Klemenčič. Hauptman je edini slovenski kolesar s kolajno na cestni dirki, saj je leta 2001 v Lizboni osvojil tretje mesto. Leto kasneje sta bila v Zolderju Hauptman in Klemenčič četrti oziroma peti.

"Zelo težek krog in zahtevna dirka. Zelo sem zadovoljen s taktiko in z vsemi fanti, predvsem kako smo pristopili in oddelali dirko. Vsi so naredili svoj maksimum. Tudi sam, a na koncu mi je žal malo zmanjkalo, da bi lahko bil z najboljšim, z Julianom, ki je zmagal zasluženo. Veseli smo in ponosni, da smo dirkali tako, kot smo," je vtise za RTV Slovenija po 258,2 kilometra dolgi dirki dejal Roglič.

"Vesel sem in ponosen na to, kar smo naredili, ampak sem tako utrujen, da se še ne morem veseliti, saj nimam energije. Vesel sem, da smo s fanti prikazali, kar smo prikazali. Tudi šesto mesto je neverjetno, saj nihče od nas ne slovi kot specialist za enodnevne dirke," je dodal za Radio Slovenija.

Na zadnjem vzponu se česa več ni dalo storiti, pravi. "Nič kaj veliko ni ostalo. Vsi smo trpeli, vsaj jaz. Če bi kdo imel še kaj več, bi šel z njim. Tako pa smo se morali zadovoljiti s tem, da smo ostali v ozadju. Najboljši pa je bil že spredaj," je razlagal 30-letni Kisovčan.

Ponosen je na slovensko kolesarstvo. "Nič ni podarjeno, za to se borimo. Trdo je vse prigarano in zasluženo. V ponos mi je, da smo lahko z vsemi fanti mi tisti, ki smo slovensko kolesarstvo pripeljali do sem, kjer je v danem trenutku. Lahko samo uživamo in upamo, da bo čim dlje trajalo," je dodal.

Prvi je od Slovencev napadel Pogačar. "Želeli smo narediti težko dirko, toda Belgijci so napad nevtralizirali. Jaz sem dal vse od sebe, ostali tudi. Dobro smo dirkali in lahko smo ponosni," je za javno televizijo dejal 22-letni zmagovalec dirke po Franciji.

Dobrih 42 kilometrov pred ciljem se je Pogačar odpeljal skupini najboljših, kar je bil del slovenske taktike, ki so jo skovali med samo preizkušnjo. "Počutil sem se dobro, nisem pa se počutil za zmago. Pogovarjali smo se s fanti, da naredimo čim težjo dirko. Skušal sem narediti selekcijo s pobegom. Na koncu sem ostal sam in skušal iti čim dlje."

"Ko sem videl, da Belgijci ne reagirajo preveč, sem vedel, da bo težko. Nisem želel obupati, želel sem priti čim dlje, da bi bil kasneje še v pomoč, ampak na zadnjem vzponu sem bil čisto prazen," je še dejal mladi kolesarski zvezdnik, ki se mu sezona počasi izteka.

"Samo še največ tri dirke bom odpeljal. Počasi zaključujem, zato želim iztržiti, kar se da veliko iz te sezone," je zaključil kolesar UAE Team Emirates, ki se bo udeležil še treh belgijskih klasik v prihodnjih dneh in tednih. Najprej bo že čez tri dni dirkal na valonski puščici, nato sledi nastop na Liege - Bastogne - Liege (4. oktober), sezono pa bo sklenil 18. oktobra na dirki po Flandriji.

Nastope slovenske reprezentance je ocenil tudi selektor. "Želeli smo narediti težko dirko, da bi bilo čim manj hitrih kolesarjev v zaključku. Tadej je po dogovoru z ostalimi reprezentanti začutil, da bi napadel krog in pol pred ciljem. Super napad, mogoče smo imeli smolo, da je bilo v prvi skupini preveč Belgijcev, a naredili smo težko dirko," je za RTV Slovenija razlagal 45-letni nekdanji kolesar.

Zelo zadovoljen je bil z Rogličevim nastopom, napovedal pa je boljšo slovensko prihodnost na enodnevnih dirkah. "Primož je bil super, z najboljšimi, šesto mesto je vrhunski rezultat, saj v zadnjih letih na enodnevnih dirkah nismo bili v ospredju. Verjamem, da bomo v prihodnje zmagovali tudi na njih," je zaključil slovenski selektor.