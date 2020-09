Jadrnica s krmarjem Vinčecom zmagala na Hrvaškem

Reka, 27. septembra - Lanska zmagovalka Barcolane, jadrnica Way of Life, je s krmarjem in slovenskim olimpijcem Gašperjem Vinčecem zmagala na 21. Fiumanki v zalivu pred Reko. Največjega hrvaškega jadralnega dogodka se je letos udeležilo 111 jadrnic, so sporočili iz ekipe EWOL Sailing Team, pod katero sodi Way of Life.