Sprejem kolesarskih junakov prestavljen na drugo polovico oktobra

Ljubljana, 27. septembra - Sprejema uspešnih slovenskih kolesarjev na čelu s prvouvrščenima na nedavni dirki po Franciji Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v ponedeljek, 28. septembra, ne bo, in ga bodo pripravili v drugi polovici oktobra, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije (KZS).