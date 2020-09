Schalke že brez trenerja

Gelsenkirchen, 27. septembra - Po slabem uvodu v novo sezono nemške nogometne bundeslige so brez trenerja ostali pri Schalkeju 04. Klub iz Gelsenkirchna je v uvodnih dveh tekmah obakrat izgubil in ima razliko v golih 1:11. Krmilo na čelu stroke zato zapušča 48-letni David Wagner, kot možni nasledniki pa se omenjajo Sandro Schwarz, Manuel Baum, Alexander Zorniger in Marc Wilmots.