Za OI v Pekingu že zgrajen tekaški in biatlonski center

Peking, 27. septembra - Kitajski organizatorji so sporočili, da so že zgradili center za smučarske teke in biatlon, na katerih se bodo borili za olimpijska odličja na zimskih igrah v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja 2022, manj kot šest mesecev po zaključni slovesnosti poletnih OI prihodnje leto v Tokih.