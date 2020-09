LeBron James z Lakers do 10. velikega finala lige NBA

Orlando, 27. septembra - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so se po desetletju vnovič uvrstili v finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference so s 117:107 premagali Dennver Nuggets in s skupnim izidom 4:1 v zmagah napredovali v finale. Za prvega zvezdnika ekipe LeBrona Jamesa bo to že 10. finale v karieri v vsega 13 letih.