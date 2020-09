V Novem mestu slovesno ob stoletnici slovenske umetniške avantgarde

Novo mesto, 26. septembra - V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu so ob vrhuncu tematskega leta, ki so ga razglasili ob stoletnici avantgardnega umetniškega dogodka, v slovenski kulturni zgodovini zapisanega kot novomeška pomlad, odprli razstavo z naslovom Let novomeške pomladi. Slavnostni govornik ob odprtju je bil akademik in novomeški rojak Milček Komelj.