Britanski premier v ZN pozval k enotnosti v boju proti koronavirusu

New York, 26. septembra - Britanski premier Boris Johnson je v nagovoru v ZN danes pozval k enotnosti v boju proti širjenju novega koronavirusa in morebitnim novim pandemijam v prihodnosti. Napovedal je tudi povišanje britanskega prispevka Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in sredstva za globalno pobudo za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19 Covax.