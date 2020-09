Dortmund izgubil na Bavarskem, točka Kamplovega Leipziga

Berlin, 26. septembra - Nogometaši v nemškem prvenstvu so danes odigrali večino tekem 2. kroga. Največje presenečenje so pripravili v Augsburgu, kjer so z 2:0 premagali lanske podprvake Borussio Dortmund. Leipzig Kevina Kampla je na gostovanju pri Bayerju v Leverkusnu iztržil točko za 1:1. Prvak Bayern bo v nedeljo gostoval pri Hoffenheimu.