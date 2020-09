Prvi dan v Parizu brez slovenskih nastopov

Pariz, 27. septembra - Na peščenih teniških igriščih Rolanda Garrosa v Parizu se bo danes začel tretji in zadnji letošnji veliki turnir. Na njem bo sodelovalo šest slovenskih predstavnikov, vsi pa so prvi dan prosti. Od najboljših bosta danes med drugimi nastopila prva nosilka Romunka Simona Halep in šestopostavljeni Nemec Alexander Zverev.