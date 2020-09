Avtomobilski proizvajalci se predstavljajo na Kitajskem

Peking, 26. septembra - Prvič od izbruha pandemije covida-19 so se na Kitajskem zbrali največji proizvajalci avtomobilov na svetu. Na avtomobilski razstavi Auto China 2020, ki so jo danes odprli v Pekingu, se na 200.000 kvadratnih metrih s skupaj blizu 800 modeli vozil predstavlja približno 80 proizvajalcev. Dogodek je mogoče obiskati do 5. oktobra.