Rokometna tekma med Škofjeločani in Velenjčani odpovedana

Škofja Loka, 26. septembra - Tekma v prvi rokometni ligi NLB med Urbanscape Loko in Gorenjem iz Velenja je odpovedana, so sporočili iz vrst velenjskega rokometnega kluba. Razlog za odpoved je zdravstveno stanje pri zasedbi iz Šaleške doline, saj je nekaj igralcev velenjskega Gorenja sporočilo, da so zboleli.