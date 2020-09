Rusko-grški finale v Hamburgu

Hamburg, 26. septembra - Rus Andrej Rubljov in Grk Stefanos Tsitsipas sta finalista teniškega turnirja ATP v Hamburgu. Petopostavljeni Rubljov je v današnjem polfinalnem obračunu premagal Norvežana Casperja Ruuda s 6:4 in 6:2, Grk, trenutno šesti igralec na lestvici ATP in drugi nosilec turnirja v Nemčiji, pa je bil boljši od Čilenca Cristiana Garina s 7:5, 3:6 in 6:4.