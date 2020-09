Širjenje koronavirusa v Srednji Evropi se ne upočasnjuje

Bratislava/Praga/Varšava/Budimpešta/Berlin/Dunaj, 26. septembra - Na Slovaškem je že četrti dan zapored padel rekord po številu dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom. Kot je namreč danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, so jih v petek zabeležili kar 522. Zelo blizu rekorda so medtem na Češkem in Poljskem, pa tudi na Madžarskem in v Nemčiji. V Avstriji razmere ostajajo zaskrbljujoče.