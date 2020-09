Na Goriškem čez noč brez večjih težav, nekaj težav tudi na Štajerskem

Nova Gorica/Maribor, 26. septembra - Na širšem območju Nove Gorice je noč, kljub bojazni zaradi deževja, minila dokaj mirno, novih težav v najbolj prizadetih občinah ni. V petek zjutraj je območje novogoriške in ajdovske občine namreč zajelo močno deževje, ki je zalilo več cest in kleti, posledice še odpravljajo. Nekaj težav zaradi deževja so ponoči imeli tudi na mariborskem koncu.