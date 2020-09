Neurje pustošilo po Italiji, v Avstriji sneg

Rim/Dunaj, 26. septembra - Italijo je v petek prizadelo hudo neurje. Najhuje je bilo v deželah Lombardija in Toskana, kjer so se vrstili poplave in zemeljski plazovi. Umrla je najmanj ena oseba, več je bilo poškodovanih. Iz Avstrije medtem poročajo o snegu, ki je prekril tudi več gorskih dolin, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.