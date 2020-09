Na Jesenicah zaradi okuženih bolnikov zaprli dva oddelka za nove sprejeme

Ljubljana, 26. septembra - V Splošni bolnišnici Jesenice so v zadnjih dneh potrdili pozitiven test na covid-19 pri petih bolnikih, ki ob sprejemu niso kazali simptomov. V stiku z njimi se je okužilo tudi pet zaposlenih. Zato so dva oddelka zaprli za nove sprejeme, zmogljivosti bolnišnice pa so v tem trenutku zelo omejene, so zapisali v sporočilu za javnost.