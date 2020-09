V Louisvillu so se nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju

Louisville, 26. septembra - Protesti proti policijskemu nasilju, ki so v Louisvillu izbruhnili po odločitvi velike porote, da ne obtoži policistov za smrt temnopolte Breonne Taylor, so se v petek nadaljevali že tretji dan po vrsti. Do večera oziroma policijske ure so se sicer večinoma končali. Nasilja do policijske ure ni bilo.