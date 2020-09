Newyorški borzni indeksi v minulem tednu z mešanimi rezultati

New York, 26. septembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov divji teden rasti in padcev, na koncu pa se je vse dobro izšlo za tehnološki indeks Nasdaq Composite, ki je za razliko od Dow Jonesa in S&P 500 na tedenski ravni napredoval. Borzni indeksi imajo slab september zaradi skrbi o morebitni precenjenosti delnic.