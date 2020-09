Rektorji na današnji konferenci tudi o novem študijskem letu

Maribor, 25. septembra - Rektorji so na današnji seji med drugim razpravljali o organizaciji pedagoškega in raziskovalnega procesa v novem študijskem letu. Izpostavili so, da pričakujejo, da se bo šolsko ministrstvo zavezalo k zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev za nakup opreme, potrebne za izvajanje kombiniranega načina poučevanja tudi na univerzah.