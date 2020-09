Logar podprl "okrepljeni in prenovljeni multilateralizem"

Ljubljana, 25. septembra - Zunanji minister Anže Logar je danes virtualno nagovoril ministrsko srečanje Zavezništvo za multilateralizem, ki poteka ob robu splošne razprave 75. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, in "ponovno potrdil zavezanost Slovenije okrepljenemu in prenovljenemu multilateralizmu", so sporočili z zunanjega ministrstva.