Padavine bodo po Sloveniji tudi danes še povzročale težave

Ljubljana, 26. septembra - Zaradi padavin bodo danes še naraščali hudourniški vodotoki in nekatere reke, možna so tudi razlivanja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Ponoči se bo vodnatost rek še povečevala, čez dan in v nedeljo pa se bo prehodno zmanjševala. V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek pa bodo reke v večjem delu države ponovno narasle.