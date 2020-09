Vesela šola bo s prireditvijo obeležila pol stoletja delovanja

Ljubljana, 27. septembra - Izobraževalni projekt Vesela šola letos praznuje 50 let delovanja. Praznovanje jubileja bo skupaj z letošnjo zaključno prireditvijo danes ob 17. uri potekalo virtualno. Na prireditvi bodo razglasili tudi najboljše tekmovalce letošnjega šolskega tekmovanja Vesele šole od 4. do 9. razreda, so sporočili organizatorji.