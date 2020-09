Obilne padavine težave povzročale predvsem na Primorskem in Koroškem

Ljubljana, 25. septembra - Nevihte s krajevno močnejšimi nalivi so danes popoldne in zvečer povzročale naraščanje rek in hudournikov, ki so poplavili ceste in objekte. Sprožilo se je več zemeljskih plazov. V številnih intervencijah so na terenu ekipe gasilcev in civilne zaščite. Padavine je pričakovati tudi ponoči, zato so ponekod vzpostavili poplavno stražo.