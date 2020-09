Ribakina in Svitolina za naslov v Strasbourgu

Strasbourg, 25. septembra - Za naslov na teniškem turnirju v Strasbourgu (225.500 ameriških dolarjev nagradnega sklada) se bosta pomerili Kazahstanka Jelena Ribakina in Ukrajinka Jelina Svitolina. Peta nosilka iz Kazahstana je v polfinalu ugnala Japonko Nao Hibino s 6:3 in 6:4, druga nosilka iz Ukrajine pa četrto Arino Sabalenko iz Belorusije s 6:2, 4:6 in 6:4.