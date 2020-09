Sprinterji uvodni dan svetovnega pokala do finalov B

Szeged, 25. septembra - S kvalifikacijami in polfinali na 200, 500 in 1000 metrov se je v Szegedu začel svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, kjer slovenske barve zastopa peterica reprezentantov. Uvodni dan nastopov na Madžarskem sta si Jošt Zakrajšek in Rok Šmit zagotovila nastopa v finalu B na 1000 oziroma 500 metrov.