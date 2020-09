Mladi slovenski zdravniki največ odličnih ocen namenili soboški bolnišnici in tamkajšnjim mentorjem

Murska Sobota, 26. septembra - Slovenski zdravniki specializanti so v anonimni anketi sveta za izobraževanje Zdravniške zbornice Slovenije ocenili svoje mentorje in ustanove, pri tem pa največ odličnih ocen namenili splošni bolnišnici Murska Sobota in tamkajšnjim mentorjem. Med desetimi najbolje ocenjenimi oddelki na sekundarni in terciarni ravni so kar trije iz te bolnišnice.