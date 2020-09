Gantar in poslanci DeSUS in Janšo pozvali k razrešitvi Pivčeve

Ljubljana, 25. septembra - Poslanci DeSUS in začasni zastopnik stranke Tomaž Gantar so z dopisom pozvali premierja Janeza Janšo, naj predlaga razrešitev Aleksandre Pivec s položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade. Za ministra predlagajo državnega sekretarja na ministrstvu Jožeta Podgorška. O obeh predlogih na dopisni seji pravkar odloča svet stranke.