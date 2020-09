V CUDV Črna nadaljnji porast števila okuženih

Črna na Koroškem/Prevalje, 25. septembra - Potem ko so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem v nedeljo potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni osebi, se je število okuženih doslej povzpelo na več kot 30, na nekaj rezultatov odvzetih brisov pa še čakajo. Medtem so okužbo potrdili tudi pri zaposleni v Domu starejših na Fari na Prevaljah.