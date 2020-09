Svetovni dan kontracepcije tudi kot opomnik za zdravo spolnost

Ljubljana, 26. septembra - Danes obeležujemo svetovni dan kontracepcije, ki je namenjen ozaveščanju o kontracepcijskih možnostih, izboljšanju spolnega zdravja in oblikovanju sveta, v katerem je vsaka nosečnost zaželena. Letos je v ospredju pomen izbere varne in učinkovite kontracepcijske metode pri ženskah, ki imajo kronične nenalezljive in druge bolezni.