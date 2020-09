G7 ponovno poziva k prekinitvi odplačevanja posojil najrevnejših držav

Washington, 25. septembra - Finančni ministri držav skupine G7 so danes ponovili poziv zasebnim posojilodajalcem za začasno prekinitev odplačevanja posojil najrevnejših držav. Program bi morali po njihovem mnenju tudi podaljšati. Kot so pojasnili, so finančne potrebe v luči pandemije covida-19 še vedno povečane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.