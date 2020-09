Mariborski zdravstveni dom: Trudimo se pomagati največjemu možnemu številu ljudi

Maribor, 25. septembra - V mariborskem zdravstvenem domu na navedbe o nedostopnosti primarne zdravstvene oskrbe odgovarjajo, da so zdravstvene ekipe pod velikim pritiskom, a se trudijo pomagati največjemu možnemu številu ljudi. Podatki kažejo, da so kljub oteženemu delu zaradi covida-19 odgovorili na polovico telefonskih klicev in opravili več kot pol milijona obravnav.