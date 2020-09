Na Poljskem potrdili rekordno število dnevnih okužb z novim koronavirusom

Varšava, 25. septembra - Na Poljskem so v zadnjih 24 urah potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom. Kot so danes sporočile pristojne poljske oblasti, so potrdili 1587 okužb. Dan prej 1136. Na Poljskem v zadnjih dneh število novih okužb vztrajno narašča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.