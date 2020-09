Odpoklic polžkov, 500g

Ljubljana, 25. septembra - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo izdelek polžki, 500 g, ki ga dobavlja podjetje Glaseritalia. Pri transportu omenjenega izdelka je v posamičnih primerih namreč prišlo do kontaminacije izdelka s škodljivci, so pojasnili v podjetju Hofer.

Izdelkov z rokoma uporabnosti 10. 5. 2022 in 5. 7. 2022 naj se ne uporablja več, saj so bili pri posamičnih primerih v njih odkriti škodljivci, opozarjajo v podjetju Hofer.

Izdelek je bil v prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so seriji z omenjenima rokoma uporabnosti nemudoma umaknili iz prodaje.

Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. To opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/8346 600 in na e-naslovu info@hofer.si.