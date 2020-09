WHO opozarja na pomanjkanje cepiva proti gripi

Ženeva, 25. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da bi sredi pandemije covida-19 lahko prišlo do pomanjkanja cepiva proti sezonski gripi. V organizaciji so pozvali države, v katerih ni dovolj cepiva, naj ga primarno rezervirajo za zdravstvene delavce in starejše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.