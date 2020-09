Mladi strokovnjaki bodo javnosti približevali jedrsko energijo in tehnologijo

Ljubljana, 26. septembra - Mladi slovenski jedrski strokovnjaki Mreže mlade generacije, ki deluje v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, bodo v nedeljo na Prešernovem trgu v Ljubljani javnosti na poljuden in zanimiv način približali jedrsko energijo in tehnologijo ter osvetlili z njo povezane mite, so sporočili iz društva.