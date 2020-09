Jezero na Kosovu naj bi poimenovali po predsedniku ZDA Trumpu

Priština, 25. septembra - Na Kosovu so navdušeni nad idejo posebnega odposlanca ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa za Kosovo in Srbijo, Richarda Grenella, da naj bi jezero Ujman/Gazivoda preimenovali po Trumpu. Kosovski premier Avdullah Hoti je Grenellov predlog že pozdravil in ocenil, da gre za dober predlog, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.